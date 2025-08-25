Двое последних суток были чрезвычайно сложными для Сумщины. В частности, в ночь на 25 августа серьезно пострадало село Песчаное.

Там из-за налета российских "Шахедов" почти полностью уничтожена улица. Исполняющий обязанности Сумского городского головы Артем Кобзарь показал видео последствий вражеской атаки, передает 24 Канал.

Смотрите также ВСУ отбросили врага возле Андреевки в Сумской области, – DeepState

Что известно об атаке на Сумщину?

Из-за атаки на Песчаное пострадало 5 человек. У них травмы различной степени тяжести.

Артем Кобзарь показал, как ночью продолжалась ликвидация последствий.

Так выглядит атака по Песчанскому старостату – улица почти полностью уничтожена,

– подписал он видео.

На кадрах видно, как пылает несколько частных домов.

По словам местных, в селе было не менее 10 прилетов.

Атака на Сумскую область: смотрите видео

Что известно о ночной атаке "Шахедов"?