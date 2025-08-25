Целая улица почти уничтожена: ночью россияне терроризировали Сумщину – видео последствий
- В результате атаки российских дронов на село Песчаное в Сумской области пострадало 5 человек, серьезно пострадала одна из улиц.
Двое последних суток были чрезвычайно сложными для Сумщины. В частности, в ночь на 25 августа серьезно пострадало село Песчаное.
Там из-за налета российских "Шахедов" почти полностью уничтожена улица. Исполняющий обязанности Сумского городского головы Артем Кобзарь показал видео последствий вражеской атаки, передает 24 Канал.
Смотрите также ВСУ отбросили врага возле Андреевки в Сумской области, – DeepState
Что известно об атаке на Сумщину?
Из-за атаки на Песчаное пострадало 5 человек. У них травмы различной степени тяжести.
Артем Кобзарь показал, как ночью продолжалась ликвидация последствий.
Так выглядит атака по Песчанскому старостату – улица почти полностью уничтожена,
– подписал он видео.
На кадрах видно, как пылает несколько частных домов.
По словам местных, в селе было не менее 10 прилетов.
Атака на Сумскую область: смотрите видео
Что известно о ночной атаке "Шахедов"?
24 августа и до утра 25 августа на Сумщине раздавались взрывы. Все это время там фиксировали БпЛА. Громко было и днем.
Вечером 24 августа раздавались взрывы в нескольких районах Харькова.
В целом Россия этой ночью атаковала Украину 104 дронами, из которых 76 были сбиты ПВО на Севере и Востоке страны. Зафиксировано попадание 28 целей на 15 локациях, также были падения обломков по меньшей мере на 4 локациях.