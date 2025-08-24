Детали собрал 24 Канал.

Что известно о взрывах в Сумах 24 августа?

О том, что в городе громко, сообщили корреспонденты Общественного. Журналисты привели эти данные в 16:31.

В 16:35 прогремел новый взрыв. Третий взрыв в Сумах прогремел в 16:37, четвертый – в 16:39, пятый – в 16:44.

Воздушные силы предупреждали о разведывательном беспилотнике на Севере Украины. В дальнейшем написали, что на город летит БпЛА, но не детализировали, ударный ли он.

Мониторы писали, что дрон не один – Сумы находятся под атакой "Шахедов".

Дроны активно кружат в области и летят атаковать город. К тому же залетают новые беспилотники.

Пока не известно, какие последствия обстрела Сум 24 августа.