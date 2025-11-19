В Тернополе объявили трехдневный траур по погибшим в результате циничного российского удара
- В Тернополе объявлен трехдневный траур по погибшим в результате российской атаки с 19 по 21 ноября.
- В результате обстрела 19 ноября пострадали промышленный объект и два жилых дома, что привело к значительным разрушениям и жертвам среди мирных жителей.
Российские войска нанесли комбинированный удар по Тернополю. С 19 по 21 ноября в городе объявили дни траура по погибшим в результате вражеского обстрела.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Тернопольский городской совет.
Какие последствия атаки на город?
Во время обстрела 19 ноября враг нанес удар по промышленному объекту и двум жилым домам, расположенных на территории массива "Солнечный".
К сожалению, в результате атаки есть значительные разрушения и жертвы среди мирных жителей города.
В связи с трагическими событиями, на территории Тернопольской городской территориальной общины отменены развлекательные мероприятия, а на всех государственных учреждениях будут приспущены флаги,
– сообщили в горсовете.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в Тернополе!
Что известно об обстреле Тернополя?
В результате ночной атаки погибли 25 человек, еще 92 получили ранения. По данным ГСЧС, среди жертв есть 3 ребенка, среди пострадавших – 18. Также удалось спасти 46 человек.
К ликвидации последствий ударов привлечены почти 200 спасателей из разных регионов Украины, более 50 единиц техники ГСЧС, в частности противопожарный робот, кинологи и подразделение беспилотных систем Тернопольщины.
В городе повреждены 2 жилые девятиэтажки. В одной возник пожар, а в другой есть разрушения с 3-го по 9-й этаж.