В Тернополе объявили трехдневный траур по погибшим в результате циничного российского удара

Российские войска нанесли комбинированный удар по Тернополю. С 19 по 21 ноября в городе объявили дни траура по погибшим в результате вражеского обстрела.

Какие последствия атаки на город?

Во время обстрела 19 ноября враг нанес удар по промышленному объекту и двум жилым домам, расположенных на территории массива "Солнечный".

К сожалению, в результате атаки есть значительные разрушения и жертвы среди мирных жителей города.

В связи с трагическими событиями, на территории Тернопольской городской территориальной общины отменены развлекательные мероприятия, а на всех государственных учреждениях будут приспущены флаги,

– сообщили в горсовете.

Что известно об обстреле Тернополя?