У Тернополі оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок цинічного російського удару

Російські війська завдали комбінованого удару по Тернополю. З 19 по 21 листопада в місті оголосили дні жалоби за загиблими внаслідок ворожого обстрілу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Тернопільську міську раду.

Які наслідки атаки на місто?

Під час обстрілу 19 листопада ворог завдав удару по промисловому об'єкту та двох житлових будинках, розташованих на території масиву "Сонячний".

На жаль, внаслідок атаки є значні руйнування та жертви серед мирних жителів міста.

У зв'язку з трагічними подіями, на території Тернопільської міської територіальної громади скасовано розважальні заходи, а на всіх державних установах будуть приспущені прапори,

– повідомили в міськраді.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих у Тернополі!

Що відомо про обстріл Тернополя?