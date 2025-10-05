Россия массированно атаковала Запорожье: полиция показала кадры первых минут после ударов
- Запорожье подверглось массированному обстрелу ночью 5 октября, повреждены дома, есть раненые и погибший.
- Полиция и спасатели эвакуировали людей, деблокировали пострадавших и оказывали помощь на месте ударов.
Полиция показала видео первых минут после вражеского удара по Запорожью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.
Как выглядели первые минуты после ударов по Запорожью?
Ночью 5 октября Запорожье подверглось массированному обстрелу. Повреждения получили частные и многоэтажные дома. Есть раненые и, к сожалению, погиб 1 человек.
Полиция активно прибыла на место ударов вместе со спасателями и другими профильными службами. Они эвакуировали людей из поврежденных домов, деблокировали пострадавших, помогали людям с инвалидностью, оказывали профессиональную помощь тем, кто в ней нуждался.
Как выглядели первые минуты после российского обстрела Запорожья: смотрите видео
Что известно о массированном ударе по Запорожью?
Запорожье подверглось комбинированному удару в ночь на 5 октября. В результате атаки один человек погиб (69-летняя женщина), а 9 ранены. Впоследствии стало известно, что количество раненых возросло до 10. Среди пострадавших есть ребенок 16 лет. Четыре человека госпитализированы.
Разрушениям подверглись многоэтажки, частные дома, сгорели автомобили. Выбиты окна, изуродованы дворы, перебои со светом и водоснабжением.
Повреждено оборудование АО "Запорожьеоблэнерго", из-за чего значительное количество потребителей в областном центре и Запорожском районе остались без света. Также более 290 абонентов остались без газоснабжения.