Запорожье подверглось массированному обстрелу ночью 5 октября. Повреждены дома, есть раненые и погибший.

Полиция показала видео первых минут после вражеского удара по Запорожью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

Как выглядели первые минуты после ударов по Запорожью?

Полиция активно прибыла на место ударов вместе со спасателями и другими профильными службами. Они эвакуировали людей из поврежденных домов, деблокировали пострадавших, помогали людям с инвалидностью, оказывали профессиональную помощь тем, кто в ней нуждался.

Как выглядели первые минуты после российского обстрела Запорожья: смотрите видео

Что известно о массированном ударе по Запорожью?