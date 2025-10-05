Запоріжжя зазнало масованого обстрілу вночі 5 жовтня. Пошкоджено будинки, є поранені та загиблий.

Поліція показала відео перших хвилин після ворожого удару по Запоріжжю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Як виглядали перші хвилини після ударів по Запоріжжю?

Вночі 5 жовтня Запоріжжя зазнало масованого обстрілу. Пошкоджень зазнали приватні й багатоповерхові будинки. Є поранені та, на жаль, загинула 1 людина.

Поліція активно прибула на місце ударів разом з рятувальниками та іншими профільними службами. Вони евакуйовували людей із пошкоджених осель, деблокували постраждалих, допомагали людям з інвалідністю, надавали фахову допомогу тим, хто її потребував.

Як виглядали перші хвилини після російського обстрілу Запоріжжя: дивіться відео

Що відомо про масований удар по Запоріжжю?