Херсонский областной академический музыкально-драматический театр имени Николая Кулиша днем 8 августа в очередной раз пострадал из-за атаки России. Повреждения получил фасад здания, балконное ограждение и окна второго этажа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу театра и Суспильное.

Смотрите также Волошин прокомментировал вероятность высадки россиян в районе Корабел в Херсоне

В каком состоянии поврежденный обстрелами театр в Херсоне?

Генеральный директор театра Александр Книга рассказал, что, к счастью, в результате атаки никто не пострадал.

Это произошло вчера днем (8 августа – 24 Канал). Мы уже почти завершили работу, как вдруг снова прилетел снаряд – попал в фасад театра. Первый удар был более локальный, а этот повредил почти весь фасад. На 2 этаже оставалось 3 целых окна – теперь и их нет. Мы даже шутили: из 300 окон уцелело только 5, теперь еще 3 выбило, осталось только 2,

– поделился он.

Гендиректор также рассказал, что, кроме окон, повреждено балконное ограждение и побит фасад театра.

Он отметил, что команда театра не останавливается и продолжает работать.

9 августа даже удалось провести спектакль. К сожалению, вынуждены это делать в укрытиях.

Россияне повредили театр в Херсоне: смотрите видео

"Укрытия работают, и мы работаем. И самое главное – зрители приходят. Наш херсонский зритель нас не оставляет, и это очень поддерживает", – подытожил Книга.

Напомним, что утром 9 августа россияне атаковали автобус под Херсоном. Есть 2 жертвы и 16 пострадавших.