В частности, как свидетельство этих намерений называется атака на мост, который соединяет материковую часть Херсона с микрорайоном. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Могут ли россияне высадиться в микрорайоне Корабел?

"Сценарий, что противник сейчас будет пытаться высадиться в микрорайоне Остров (Корабел), с военной точки зрения пока – это очень сомнительный сценарий. Потому что перед тем, как подойти к микрорайону Остров, врагу необходимо преодолеть несколько водных проток, пройти несколько островов, и это довольно непросто сегодня. Силы обороны Украины отрабатывают по всем штурмовым и форсировочным группам, которые противных пытается запустить на наш берег. Чтобы от одного берега до другого враг доплыл, необходимо время. И за это время можно обнаружить все эти штурмовые группы врага. Потому что мы не будем тоже сидеть, сложа руки, и ждать, что противник высадится на наш берег и начнет захватывать районы города. Озвучивать этот сценарий сейчас – это как рассказывать разные сценарии о каких-то малореальных событиях пока что", – отметил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

Также он отметил, что даже вероятная попытка десантирования с воздуха выглядит малореальной, ведь вертолет должен приблизиться к линии фронта, где его сразу могут обнаружить и ликвидировать украинские силы. Волошин вспомнил о провальной попытке такого десанта в Гостомеле в начале полномасштабного вторжения, а сейчас украинская оборона гораздо сильнее.

Представитель подчеркнул: Силы обороны внимательно отслеживают ситуацию и готовы действовать еще на этапе подготовки противника к любой атаке. Украинская разведка пока не видит, чтобы у россиян было достаточно сил и средств для массированных штурмовых действий на этом направлении.

Мы будем врага бить на исходных районах – откуда они будут выходить для штурмов, для форсирования,

– подчеркнул Волошин.

В то же время ситуация на этом направлении остается напряженной. За прошедшие сутки российская армия осуществила:

280 атак дронами-камикадзе;

9 авиаударов управляемыми бомбами по Херсону;

8 атак с использованием барражирующих боеприпасов типа "Молния", "Ланцет" и "Привет-82";

Непростая ситуация и на островах в дельте Днепра – за минувшие сутки произошли три боевых столкновения на острове Белогорудов, один – на Большом Ольховом, были столкновения на Антоновских мостах – железнодорожном и автомобильном.

Российские войска также регулярно обстреливают район Корабел артиллерией, авиабомбами и дронами Местные власти продолжают эвакуацию гражданского населения из микрорайона после обстрела автомобильного моста.