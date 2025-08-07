Детали рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин для Укринформа, передает 24 Канал. Ситуацию также оценили в CNN.

Смотрите также Дроны летают роями, – журналистка рассказала, как херсонцы выживают в Корабельном районе

Что рассказали в Силах обороны Юга?

По словам Волошина, высадка россиян в Корабельном районе Херсона пока является "очень сомнительным" сценарием. Если подобная операция действительно готовится – ей будут противодействовать еще в самом начале.

Чтобы дойти до микрорайона, врагу необходимо преодолеть несколько водных проливов и островов, что довольно непросто. Силы обороны отрабатывают по всем штурмовых и форсировочных группах, которые противник пытается запустить на берег.

Если говорить о десанте с воздуха, вертолет должен подлететь к украинским позициям, где его увидят и могут уничтожить.

Сейчас у нас есть подразделения, которые проводят антидесантные действия. Мы вообще ожидаем, что враг будет пытаться форсировать, мы готовы к различным событиям, к различным сценариям,

– добавил спикер.

Как ситуацию оценивают в CNN?

CNN пишет, что оккупация Херсона и области, которые были захвачены в первые дни войны, а затем освобождены в результате быстрой украинской контрнаступательной операции в ноябре 2022 года, остается одной из главных целей Владимира Путина.

Возобновление давления с целью отделить Корабел от остальной части города вызвало опасения, что российские войска могут попытаться бомбардировать, а затем высадиться на равнинной местности в ближайшие недели.

В среду, 6 августа, продолжалась эвакуация гражданских из микрорайона. Спасатели сообщили для CNN о спокойной обстановке, когда они забирали часть из 925 человек.

По сообщениям местных жителей, обстрел на полуострове продолжался, но дроны якобы не атаковали эвакуационные колонны.