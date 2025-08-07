Деталі розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин для Укрінформу, передає 24 Канал. Ситуацію також оцінили в CNN.

Що розповіли в Силах оборони Півдня?

За словами Волошина, висадка росіян у Корабельному районі Херсона наразі є "дуже сумнівним" сценарієм. Якщо подібна операція справді готується – їй будуть протидіяти ще на самому початку.

Аби дійти до мікрорайону, ворогові необхідно подолати декілька водних проток та островів, що доволі непросто. Сили оборони відпрацьовують по всіх штурмових і форсувальних групах, які противник намагається запустити на берег.

Якщо говорити про десант із повітря, гелікоптер має підлетіти до українських позицій, де його побачать і можуть знищити.

Зараз у нас є підрозділи, які проводять антидесантні дії. Ми взагалі очікуємо, що ворог намагатиметься форсувати, ми готові до різних подій, до різних сценаріїв,

– додав речник.

Як ситуацію оцінюють у CNN?

CNN пише, що окупація Херсона та області, які були захоплені в перші дні війни, а потім звільнені внаслідок швидкої української контрнаступальної операції в листопаді 2022 року, залишається однією з головних цілей Володимира Путіна.

Поновлення тиску з метою відокремити Корабел від решти міста викликало побоювання, що російські війська можуть спробувати бомбардувати, а потім висадитися на рівнинній місцевості в найближчі тижні.

У середу, 6 серпня, тривала евакуація цивільних із мікрорайону. Рятувальники повідомили для CNN про спокійну обстановку, коли вони забирали частину з 925 осіб.

За повідомленнями місцевих жителів, обстріл на півострові тривав, але дрони нібито не атакували евакуаційні колони.