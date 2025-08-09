Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин рассказал подробнее о состоянии пострадавших в результате этой атаки, передает 24 Канал.

В каком состоянии пострадавшие от атаки на автобус под Херсоном?

Александр Прокудин отметил, что россияне сознательно атаковали автобус дроном.

В результате обстрела погибли 2 мужчины примерно 50 и 70 лет. Их личности устанавливаются.

Еще 16 пассажиров получили ранения. Среди них 10 женщин и 6 мужчин. Самому молодому пострадавшему 23 года, самому старшему – 83.

Одного тяжелотравмированного с открытой черепно-мозговой травмой и ранением головы эвакуировали в соседнюю область.

4 пассажиров с тяжелыми ранениями жизненно важных органов сейчас находятся в реанимации. 3 из них прооперировали и стабилизировали состояние, а за жизнь другого врачи продолжают бороться.

В среднем состоянии тяжести с переломами костей и осколочными ранениями находится 4 человека.

На амбулаторное лечение с контузиями и множественными непроникающими осколочными ранениями отпустили 7 пострадавших.