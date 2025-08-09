Среди раненых также есть и правоохранители, которые вместе с медиками прибыли на помощь. Первые минуты после российского террора показали в патрульной полиции Херсонщины, передает 24 Канал.

Смотрите также Оккупанты ударили по автобусу вблизи Херсона: количество пострадавших возросло, есть жертвы

Первые минуты после удара по Херсонщине: что известно?

Вблизи Херсона российский дрон-камикадзе атаковал рейсовый автобус, в котором находились пассажиры. В результате удара погибли два человека, еще 16 получили ранения.

На место атаки оперативно прибыли полицейские и медики. Правоохранители помогли эвакуировать раненых. Одного из пострадавших доставили в госпиталь.

Первые мгновения после циничной атаки на автобус под Херсоном: смотрите видео

Во время попытки достать из салона тела погибших произошел повторный удар российского FPV-дрона. Им ранены трое полицейских. Они получили контузии.

В полиции добавили, что этот обстрел является очередным примером террора России против мирного украинского населения.

Напомним, что в результате удара пострадавшие получили взрывные травмы, контузии и осколочные ранения. По меньшей мере двое из них в тяжелом состоянии. Начато досудебное расследование по факту военного преступления.

К слову, под атакой в этот же день была Харьковщина. Там повреждения получили больницы, школы, жилые и админздания. Обошлось без пострадавших.