Серед поранених також є й правоохоронці, які разом із медиками прибули на допомогу. Перші хвилини після російського терору показали у патрульній поліції Херсонщини, передає 24 Канал.

Дивіться також Окупанти вдарили по автобусу поблизу Херсона: кількість постраждалих зросла, є жертви

Перші хвилини після удару по Херсонщині: що відомо?

Поблизу Херсона російський дрон-камікадзе атакував рейсовий автобус, у якому перебували пасажири. Унаслідок удару загинули двоє людей, ще 16 отримали поранення.

На місце атаки оперативно прибули поліцейські та медики. Правоохоронці допомогли евакуювати поранених. Одного з потерпілих доправили до шпиталю.

Перші миті після цинічної атаки на автобус під Херсоном: дивіться відео

Під час спроби дістати з салону тіла загиблих стався повторний удар російського FPV-дрона. Ним поранено трьох поліцейських. Вони отримали контузії.

У поліції додали, що цей обстріл є черговим прикладом терору Росії проти мирного українського населення.

Нагадаємо, що внаслідок удару постраждалі отримали вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Щонайменше двоє з них у тяжкому стані. Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину.

До слова, під атакою цього ж дня була Харківщина. Там пошкоджень зазнали лікарні, школи, житлові та адмінбудівлі. Обійшлось без постраждалих.