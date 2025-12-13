13 декабря, 19:10
Россияне атакуют Украину беспилотниками: какие области под угрозой обстрела
Российская армия продолжает терроризировать украинские города запуская воздушные цели. Вечером 13 декабря зафиксировано движение БпЛА в нескольких областях.
Об угрозах вражеских целей, информирует 24 Канал.
Где есть угроза российского обстрела?
Россияне не прекращали атаки на Украину с вечера 12 декабря, продолжая запуск КАБов и беспилотников по территории государства.
Где сейчас объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
В этой новости нет хронологии