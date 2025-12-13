Росіяни атакують Україну безпілотниками: які області під загрозою обстрілу

Російська армія продовжує тероризувати українські міста запускаючи повітряні цілі. Ввечері 13 грудня зафіксовано рух БпЛА у декількох областях.

Про загрози ворожих цілей, інформує 24 Канал.

Де є загроза російського обстрілу?

Росіяни не припиняли атаки на Україну від вечора 12 грудня, продовжуючи запуск КАБів та безпілотників по території держави.

