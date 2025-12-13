Укр Рус
Новини України Росіяни атакують Україну безпілотниками: які області під загрозою обстрілу
13 грудня, 19:10
2

Росіяни атакують Україну безпілотниками: які області під загрозою обстрілу

Діана Подзігун

Російська армія продовжує тероризувати українські міста запускаючи повітряні цілі. Ввечері 13 грудня зафіксовано рух БпЛА у декількох областях.

Про загрози ворожих цілей, інформує 24 Канал.

Де є загроза російського обстрілу?

Росіяни не припиняли атаки на Україну від вечора 12 грудня, продовжуючи запуск КАБів та безпілотників по території держави.

Де зараз оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

 

 

19:14, 13 грудня

Група БпЛА летить повз Чернігівщину курсом на південь.

19:03, 13 грудня

Повітряні сили України повідомили про рух безпілотників на Чернігівщині в напрямку Холмів/ Корюківки.

Також ворожі БпЛА зафіксували на Дніпропетровщині. Цілі летять повз Шахтарське, курсом на захід.

На Сумщині помітили дрони, які прямують на Ульянівку.