В доме на проспекте Отрадный в Киеве обвалилось перекрытие между этажами. Именно это здание пострадало от удара российских "Шахедов" 4 июля.

Об этом 9 октября сообщил нардеп Роман Грищук, передает 24 Канал.

Смотрите также Удары по железной дороге и энергообъекту ДТЭК, масштабные пожары: все, что известно об атаке "Шахедами"

Что известно об обвале дома в Киеве?

По словам Грищука, в доме №40 на проспекте Отрадный обвалилось перекрытие между этажами. Три месяца назад в дом в Соломенском районе попали обломки "Шахеда". В результате там была существенно повреждена крыша, перекрытия находились в аварийном состоянии.

За три месяца не провели ни одной консервации. Жители неоднократно просили сделать подпорки, чтобы пол не провалился. Однако ни район, ни город для этого якобы ничего не сделали.

Позже по поводу аварии в доме высказалась его жительница Наталья Лещенко. Она рассказала, что после того, как 4 июля в подъезд дома влетел вражеский дрон, рядом с ее домом были разрушены две квартиры, под ее домом была разрушена стена, а стена собственной квартиры "повисла в воздухе".

Последствия обвала дома в Киеве / Фото из соцсетей Грищука и Лещенко

Почему-то местная бюрократия не хотела ничего делать, и если бы не Координационный центр поддержки пострадавших и свидетелей от Офиса генерального прокурора и Натальи Бовсуновской, которая обошла все кабинеты в поисках документов и актов, то мы бы еще долго ждали выплату, потому что мы никому не нужны со своей дыркой в стене,

– написала Лещенко.

Она отметила, что в дальнейшем ситуация с домом только ухудшалась. На второй день после прилета отвалилась одна опора, которая поддерживала соседнюю квартиру. Она вместе с соседями оставили заявки на линии 1551 и 1545, чтобы поставили ту опору. Однако за 3 месяца никто ничего не сделал.

В ответ в КГГА заявили, что обвал перекрытия дома на Отрадном "произошел в части, где при обследовании не было зафиксировано угрозы". Там заверили, что в местах, где она существовала, специалисты Коммунальной аварийно-спасательной службы установили подпорные стойки – опорные элементы, которые рассчитаны выдерживать значительную нагрузку бетона и конструкций.

В КГГА сравнили состояние дома после удара и сейчас / Фото КГГА

А также добавили, что заказчиком восстановительных работ определено КП "Житлоинвестбуд-УКБ". В начале октября город выделил средства из бюджета на капремонт здания и закажет дополнительное инструментальное обследование для определения и исследования новых повреждений, что поможет спланировать противоаварийные мероприятия.

Атака на Киев 4 июля: коротко о главном