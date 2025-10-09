У будинку на проспекті Відрадний у Києві обвалилося перекриття між поверхами. Саме ця будівля постраждала від удару російських "Шахедів" 4 липня.

Про це 9 жовтня повідомив нардеп Роман Грищук, передає 24 Канал.

Що відомо про обвал будинку в Києві?

За словами Грищука, в будинку №40 на проспекті Відрадний обвалилося перекриття між поверхами. Три місяці тому в будинок у Солом’янському районі влучили уламки "Шахеда". Внаслідок цього там було суттєво пошкоджено дах, перекриття перебували в аварійному стані.

За три місяці не провели жодної консервації. Мешканці неодноразово просили зробити підпірки, щоб підлога не провалилася. Однак ні район, ні місто для цього нібито нічого не зробили.

Пізніше з приводу аварії в будинку висловилася його мешканка Наталія Лещенко. Вона розповіла, що після того, як 4 липня в під'їзд будинку влетів ворожий дрон, поруч із її оселею було зруйновано дві квартири, під її оселею було зруйновано стіну, а стіна власної квартири "повисла в повітрі".

Наслідки обвалу будинку в Києві / Фото з соцмереж Грищука та Лещенко

Чомусь місцева бюрократія не хотіла нічого робити, і якби не Координаційний центр підтримки постраждалих і свідків від Офісу генерального прокурора та Наталії Бовсуновської, яка обійшла всі кабінети в пошуках документів і актів, то ми б ще довго чекали на виплату, бо ми нікому не потрібні зі своєю діркою в стіні,

– написала Лещенко.

Вона зазначила, що надалі ситуація з будинком тільки погіршувалася. На другий день після прильоту відвалилася одна опора, яка підтримувала сусідню квартиру. Вона разом із сусідами залишили заявки на лінії 1551 і 1545, щоб поставили ту опору. Проте за 3 місяці ніхто нічого не зробив.

У відповідь у КМДА заявили, що обвал перекриття будинку на Відрадному "стався в частині, де під час обстеження не було зафіксовано загрози". Там запевнили, що в місцях, де вона існувала, фахівці Комунальної аварійно-рятувальної служби встановили підпірні стійки – опорні елементи, які розраховані витримувати значне навантаження бетону та конструкцій.

У КМДА порівняли стан будинку після удару та зараз / Фото КМДА

А також додали, що замовником відновлювальних робіт визначено КП "Житлоінвестбуд-УКБ". На початку жовтня місто виділило кошти з бюджету на капремонт будівлі та замовить додаткове інструментальне обстеження для визначення й дослідження нових пошкоджень, що допоможе спланувати протиаварійні заходи.

