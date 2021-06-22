Обвиняемый в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова оставили под стражей

Бывшего полицейского Ивана Приходько, обвиняемого в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, оставили под стражей. Суд отклонил апелляционную жалобу, которую подали адвокаты.

Такое решение приняла коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда 22 июня. Сторона защиты обжаловала решение Переяславского районного суда от 7 июня 2021 года.

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Обвиняемому выбрали содержания под стражей на 2 месяца – до 7 августа 2021 года. Жалобу адвокатов оставили без удовлетворения.

В чем обвиняют Приходько:

хулиганство;

незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами;

убийство по неосторожности.

Что известно о резонансном деле Кирилла Тлявова