Обвинуваченого у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова залишили під вартою

Колишнього поліцейського Івана Приходька, звинуваченого у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова, залишили під вартою. Суд відхилив апеляційну скаргу, яку подали адвокати.
Таке рішення ухвалила колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду 22 червня. Сторона захисту оскаржувала рішення Переяславского міськрайонного суду від 7 червня 2021 року.
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Обвинуваченому обрали тримання під вартою на 2 місяці – до 7 серпня 2021 року. Скаргу адвокатів залишили без задоволення.
У чому звинувачують Приходька:
- хуліганство;
- незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами;
- вбивство через необережність.
Що відомо про резонансну справу Кирила Тлявова
- 31 травня 2019 року в Переяславі Київської області 5-річного хлопчика Кирила Тлявова смертельно поранили з вогнепальної зброї.
- 5 листопада стало відомо про 4 обвинувачених: інспектора водної поліції Івана Приходька, поліцейського Володимира Петровця, їхнього друга Дмитра Кривошея і 17-річний син Петровця Станіслава.
- За попередньою інформацією, вони у нетверезому стані стріляли в банки та вистрелили у хлопчика.
- Під вартою утримують лише Приходька.