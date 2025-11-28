Станет известно в ближайшее время: эксперт оценил возможное влияние обысков у Ермака на ход переговоров

Утром 28 ноября НАБУ и САП начали обыски в правительственном квартале у главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака. Поскольку Ермак возглавлял украинскую делегацию на переговорах по мирному плану с представителями США в Женеве, то эта ситуация может повлиять на дальнейшие международные контакты Украины.

Председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк рассказал 24 Каналу о возможных последствиях действий украинских антикоррупционных органов в отношении Андрея Ермака. Также в НАБУ и САП отметили, что следственные действия в Офисе президента Украины являются "санкционированными и осуществляются в рамках расследования".

Важно Ближайший человек к Зеленскому и влиятельный серый кардинал "Али-Баба": биография главы ОП Андрея Ермака

Почему обыски у главы ОПУ являются сенсационными, но долгожданными?

Романюк отметил, что пока трудно спрогнозировать дальнейший ход событий. В частности важно, как НАБУ и САП проведут этот обыск.

Если проведут, например, разуваясь у входа в квартиру или в дом и надевая бахилы на носки, тогда это будет один анализ. Если же они будут проверять, как принято, тогда это совсем другое,

– подчеркнул председатель общественной организации "Украина в НАТО".

Однако, по его мнению, эти события не повлияют в целом на переговорный процесс и на умиротворение этой войны.

Потому что с одной стороны, как отметил Романюк, Запад приветствует борьбу с коррупцией и независимость НАБУ и САП. Он постоянно подтверждает, что это все хорошо, и ожидает в дальнейшем в Украине борьбу с организованной преступностью, коррупцией и тому подобное.

"А с другой стороны западные страны поддерживают Украину в борьбе против России, несмотря на внутриполитические процессы. Они и дальше будут это делать, и будут разговаривать с Владимиром Зеленским", – подчеркнул он.

Обратите внимание! Андрей Ермак прокомментировал обыски, которые проводятся у него НАБУ и САП. Он отметил, что не препятствует работе следователей, "им был предоставлен полный доступ к квартире". Также, по словам главы ОПУ, на месте находятся его адвокаты, которые сотрудничают с правоохранителями.

В то же время возможно, что в следующей делегации на переговорах, с которой Зеленский полетит в США или в Европу, не будет присутствовать Ермак. Неизвестно, будет ли он рукопожатным, например, европейскими политиками. Об этом станет известно в ближайшие дни, и от этого, по его мнению, будет много чего зависеть.

Если Зеленским продолжит летать с Ермаком на встречи с первыми лицами Европы и США, тогда ничего не изменилось. Если его не будет рядом с президентом, тогда это однозначно очень большое изменение в восприятии со стороны Европы и мира внутриполитических процессов в Украине,

– пояснил Юрий Романюк.

Председатель общественной организации "Украина в НАТО" добавил, что это хоть и сенсационное событие, однако долгожданное. Оно должно было состояться летом 2025 года, когда начались акции протестов в Киеве, в областных центрах Украины – так называемые картонные протесты. Но процесс задержался на несколько месяцев.

Что известно об обысках у Андрея Ермака?