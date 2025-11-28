Станет известно в ближайшее время: эксперт оценил возможное влияние обысков у Ермака на ход переговоров
- НАБУ и САП провели обыски в правительственном квартале у главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака, что может повлиять на международные контакты Украины.
- Юрий Романюк отметил, как обыски повлияют на переговорный процесс с Западом.
Утром 28 ноября НАБУ и САП начали обыски в правительственном квартале у главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака. Поскольку Ермак возглавлял украинскую делегацию на переговорах по мирному плану с представителями США в Женеве, то эта ситуация может повлиять на дальнейшие международные контакты Украины.
Председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк рассказал 24 Каналу о возможных последствиях действий украинских антикоррупционных органов в отношении Андрея Ермака. Также в НАБУ и САП отметили, что следственные действия в Офисе президента Украины являются "санкционированными и осуществляются в рамках расследования".
Почему обыски у главы ОПУ являются сенсационными, но долгожданными?
Романюк отметил, что пока трудно спрогнозировать дальнейший ход событий. В частности важно, как НАБУ и САП проведут этот обыск.
Если проведут, например, разуваясь у входа в квартиру или в дом и надевая бахилы на носки, тогда это будет один анализ. Если же они будут проверять, как принято, тогда это совсем другое,
– подчеркнул председатель общественной организации "Украина в НАТО".
Однако, по его мнению, эти события не повлияют в целом на переговорный процесс и на умиротворение этой войны.
Потому что с одной стороны, как отметил Романюк, Запад приветствует борьбу с коррупцией и независимость НАБУ и САП. Он постоянно подтверждает, что это все хорошо, и ожидает в дальнейшем в Украине борьбу с организованной преступностью, коррупцией и тому подобное.
"А с другой стороны западные страны поддерживают Украину в борьбе против России, несмотря на внутриполитические процессы. Они и дальше будут это делать, и будут разговаривать с Владимиром Зеленским", – подчеркнул он.
Обратите внимание! Андрей Ермак прокомментировал обыски, которые проводятся у него НАБУ и САП. Он отметил, что не препятствует работе следователей, "им был предоставлен полный доступ к квартире". Также, по словам главы ОПУ, на месте находятся его адвокаты, которые сотрудничают с правоохранителями.
В то же время возможно, что в следующей делегации на переговорах, с которой Зеленский полетит в США или в Европу, не будет присутствовать Ермак. Неизвестно, будет ли он рукопожатным, например, европейскими политиками. Об этом станет известно в ближайшие дни, и от этого, по его мнению, будет много чего зависеть.
Если Зеленским продолжит летать с Ермаком на встречи с первыми лицами Европы и США, тогда ничего не изменилось. Если его не будет рядом с президентом, тогда это однозначно очень большое изменение в восприятии со стороны Европы и мира внутриполитических процессов в Украине,
– пояснил Юрий Романюк.
Председатель общественной организации "Украина в НАТО" добавил, что это хоть и сенсационное событие, однако долгожданное. Оно должно было состояться летом 2025 года, когда начались акции протестов в Киеве, в областных центрах Украины – так называемые картонные протесты. Но процесс задержался на несколько месяцев.
Что известно об обысках у Андрея Ермака?
Утром 28 ноября народный депутат Ярослав Железняк сообщил о проведении обысков у главы ОПУ. Также как написало издание "Украинская правда", на территорию правительственного квартала зашли около 10 сотрудников НАБУ и САП.
Также журналист Financial Times Кристофер Миллер заявил, что обыски у Ермака проводятся по делу о коррупции в "Энергоатоме".
Ранее нардеп Железняк предполагал, что "Али-Баба", который фигурирует на "пленках Миндича", – это Андрей Ермак. Также руководитель САП Александр Клименко отмечал, что якобы именно "Али Баба" раздавал указания давить на НАБУ и САП.