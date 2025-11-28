Стане відомо найближчим часом: експерт оцінив можливий вплив обшуків у Єрмака на хід переговорів

Вранці 28 листопада НАБУ та САП розпочали обшуки в урядовому кварталі у глави Офісу Президента України Андрія Єрмака. Оскільки Єрмак очолював українську делегацію на переговорах щодо мирного плану із представниками США у Женеві, то ця ситуація може вплинути на подальші міжнародні контакти України.

Голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк розповів 24 Каналу про можливі наслідки дій українських антикорупційних органів щодо Андрія Єрмака. Також у НАБУ та САП наголосили, що слідчі дії в Офісі президента України є "санкціонованими і здійснюються в межах розслідування".

Чому обшуки у глави ОПУ є сенсаційними, але довгоочікуваними?

Романюк наголосив, що наразі важко спрогнозувати подальший хід подій. Зокрема важливо, як НАБУ та САП проведуть цей обшук.

Якщо проведуть, наприклад, роззуваючись біля входу у квартиру чи в будинок і одягаючи бахіли на шкарпетки, тоді це буде один аналіз. Якщо ж вони перевірятимуть, як заведено, тоді це зовсім інше,

– підкреслив голова громадської організації "Україна в НАТО".

Проте, на його думку, ці події не вплинуть загалом на перемовний процес і на умиротворення цієї війни.

Тому що з одного боку, як зазначив Романюк, Захід вітає боротьбу з корупцією і незалежність НАБУ і САП. Він постійно підтверджує, що це все добре, і очікує надалі в Україні боротьбу з організованою злочинністю, корупцією тощо.

"А з іншого боку західні країни підтримують Україну у боротьбі проти Росії, попри внутрішньополітичні процеси. Вони і далі будуть це робити, і розмовлятимуть з Володимиром Зеленським", – підкреслив він.

Андрій Єрмак прокоментував обшуки, які проводяться у нього НАБУ та САП. Він зазначив, що не перешкоджає роботі слідчих, "їм було надано повний доступ до квартири". Також, за словами глави ОПУ, на місці перебувають його адвокати, які співпрацюють з правоохоронцями.

Водночас можливо, що у наступній делегації на переговорах, з якою Зеленський полетить до США чи у Європу, не буде присутній Єрмак. Невідомо, чи буде він рукостискаємим, наприклад, європейськими політиками. Про це стане відомо найближчими днями, і від цього, на його думку, буде багато чого залежати.

Якщо Зеленським продовжить літати з Єрмаком на зустрічі з першими особами Європи і США, тоді нічого не змінилося. Якщо його не буде поруч із президентом, тоді це однозначно дуже велика зміна у сприйнятті з боку Європи і світу внутрішньополітичних процесів в Україні,

– пояснив Юрій Романюк.

Голова громадської організації "Україна в НАТО" додав, що це хоч і сенсаційна подія, проте довгоочікувана. Вона мала відбутися влітку 2025 року, коли розпочалися акції протестів в Києві, в обласних центрах України – так звані картонкові протести. Але процес затримався на кілька місяців.

