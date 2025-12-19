Лично познакомился со следователями, они профессиональные – мэр Луцка об обысках

Городской голова Луцка Игорь Полищук прокомментировал обыски у себя. А в НАБУ рассказали, кому сообщили о подозрении.

Что сказал мэр Луцка об обысках?

СМИ писали, что утром 19 декабря НАБУ провело обыски у мэра Луцка Игоря Полищука и председателя Волынского облсовета Григория Недопада.

Сам Игорь Полищук заявил: у него не изъяли никаких вещей и документов ни по месту жительства, ни в рабочем кабинете.

Сегодня имел возможность лично познакомиться со следователями НАБУ во время проведения обысков у меня по месту жительства и в рабочем кабинете. (...) Убедился в профессионализме и компетентности работников НАБУ. Уверен, что досудебное расследование по этому делу будет проведено профессионально, а суд установит истину,

Также чиновник поблагодарил всех лучан и жителей общины, которые выражали ему слова поддержки.

Кому НАБУ сообщило о подозрении на Волыни?

Это депутаты областного и городского советов. По данным следствия, они получали неправомерную выгоду.

"Председатель одной из депутатских фракций Волынского областного совета (бывший народный депутат Украины) в сговоре с председателем этой же фракции в Луцком городском совете выразил просьбу пользователю земельного участка в Луцке (также бывшему народному депутату Украины) предоставить неправомерную выгоду в размере 30 тысяч долларов США", – рассказали в НАБУ.

Взамен чиновники обещали, что депутаты проголосуют за строительство на участке многоквартирного жилого дома, а Волынский областной и Луцкий городской советы примут "нужные" решения.

В конце концов бывший нардеп согласился на это предложение пристав и передал депутатам часть взятки, 15 тысяч долларов, когда Луцкий городской совет принял решение об утверждении детального плана территории. В дальнейшем Волынский облсовет принял решение об изменении целевого назначения земельного участка, что позволило ее застроить.

Депутаты могут быть лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества. А тот, кто давал взятку, может отделаться штрафом от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.