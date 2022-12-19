В Одесской области из-за электрокамина погибла молодая мама и младенец
Источник:ГСЧС
За минувшие сутки в Одесской области произошло 12 пожаров. К сожалению, некоторые из них завершились летально.
За сутки в Одессе вспыхнули 4 пожара, еще 8 – по области. К сожалению, в двух из них погибли люди, среди которых ребенок.
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Из-за неправильного использования электрокамина погибли молодая мама с младенцем
В селе Янишевка Подольского района около 13:05 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном одноэтажном доме. К сожалению, при пожаре погибла гражданка 2002 года рождения и ее маленький сын 2022 года рождения.
Пожар возник вследствие нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрокамина.
Другой пожар привел к смерти женщины
Второй роковой пожар произошел в поселке городского типа Черноморское Одесского района – 18 декабря в 23:32 поступило сообщение о пожаре. По приезду пожарные обнаружили, что горит имущество в квартире на 7 этаже 9-этажки. В 00:03 пожар локализовали и в 00:22 ликвидировали на площади 4 м2.
В результате пожара погибла хозяйка, гражданка 1977 года рождения. Также пострадала гражданка 1951 года рождения – ее в состоянии средней тяжести госпитализировали в медицинское учреждение. Причиной пожара послужил аварийный режим работы электрической сети. От ГСЧС были привлечены 3 единицы техники, 12 пожарных.
Кроме этого, 18 декабря в области был 1 случай отравления угарным газом.
В домах украинцев участились пожары и взрывы
- Из-за ударов России по энергообъектам Украины существенно вырос спрос на генераторы и газовые баллоны. Поэтому в квартирах и частных домах участились пожары.
- В частности, 9 декабря в одном из киевских МАФов баллон взорвался, а 10 декабря такой же баллон взорвался в многоэтажке в Нововолынске Волынской области.
- Также 10 декабря в многоэтажном доме в Киеве взорвался гелевый аккумулятор. К счастью, обошлось только повреждением имущества.
- Для того чтобы избежать трагических ситуаций, нужно следовать правилам обращения с генераторами, баллонами, аккумуляторами.