Событие произошло 10 декабря около 16:50. Чрезвычайщикам поступило сообщение о том, что в Голосеевском районе столицы в 24-этажном доме произошел взрыв.

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С места происшествия эвакуировали 10 человек

На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. Они обнаружили, что в одной из квартир на 13 этаже, которая использовалась под офисное помещение, произошло короткое замыкание электросети с последующим горением и взрывом аккумулятора.

Во время разведки с верхних этажей 10 человек вывели на безопасное расстояние.

Последствия взрыва

В результате взрыва в квартире вылетел стеклопакет, повреждена мебель, бытовая техника, закопчены стены и потолок, а также возле дома поврежден рядом припаркованный автомобиль. К счастью, никто не пострадал.

Пожар был ликвидирован менее чем через час после взрыва, в 17:31. На месте вызова работали 9 единиц пожарно-спасательной техники, к ликвидации последствий взрыва привлекли 32 работника. Обстоятельства данного события устанавливаются следствием.

Последствия взрыва гелевого аккумулятора: фото ГСЧС

В домах украинцев участились взрывы