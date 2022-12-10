Сообщение о взрыве поступило спасателям около 16:16. Медики скорой помощи, спасатели и газовая служба сразу же прибыли на место происшествия.

Обратите внимание У станции метро Васильковская в Киеве взорвался газовый баллон: жуткие кадры

Пострадали 2 человека

Взрыв раздался на 5 этаже пятиэтажки в Шахтерском районе Нововолынска. По предварительным данным от ГСЧС, взорвался туристический газовый баллон, от которого сдетонировал и второй.

На момент взрыва в квартире находились 3 человека – мама и ее двое детей. Женщина получила незначительные ожоги, медики оказали ей помощь на месте. От госпитализации пострадавшая отказалась.

Мужчину, который в момент взрыва как раз подошел к двери квартиры, взрывной волной отбросило на лестничную клетку, из-за чего он получил травмы головы. Пострадавший госпитализирован.

Взрывной волной повреждены окна и двери в квартире, а также двери в соседней квартире. В результате возник пожар, который охватил домашние вещи, потолок и стены,

– говорится в сообщении ГСЧС.

Пожар удалось потушить в течение 40 минут после сообщения о взрыве.

Последствия взрыва газовых туристических баллонов в Нововолынске / Фото ГСЧС

На фоне отключений света, которые приводят к российским ракетным ударам по энергообъектам Украины, существенно возрос спрос на генераторы и газовые баллоны. К сожалению, случаи взрывов газовых баллонов участились, например, 9 декабря баллон взорвался в одном из киевских МАФов. Поэтому напоминаем основные правила обращения с газовыми баллонами, которые позволят избежать трагических ситуаций: