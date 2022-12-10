Сообщение о взрыве поступило спасателям около 16:16. Медики скорой помощи, спасатели и газовая служба сразу же прибыли на место происшествия.
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Пострадали 2 человека
Взрыв раздался на 5 этаже пятиэтажки в Шахтерском районе Нововолынска. По предварительным данным от ГСЧС, взорвался туристический газовый баллон, от которого сдетонировал и второй.
На момент взрыва в квартире находились 3 человека – мама и ее двое детей. Женщина получила незначительные ожоги, медики оказали ей помощь на месте. От госпитализации пострадавшая отказалась.
Мужчину, который в момент взрыва как раз подошел к двери квартиры, взрывной волной отбросило на лестничную клетку, из-за чего он получил травмы головы. Пострадавший госпитализирован.
Взрывной волной повреждены окна и двери в квартире, а также двери в соседней квартире. В результате возник пожар, который охватил домашние вещи, потолок и стены,
– говорится в сообщении ГСЧС.
Пожар удалось потушить в течение 40 минут после сообщения о взрыве.
Последствия взрыва газовых туристических баллонов в Нововолынске / Фото ГСЧС
На фоне отключений света, которые приводят к российским ракетным ударам по энергообъектам Украины, существенно возрос спрос на генераторы и газовые баллоны. К сожалению, случаи взрывов газовых баллонов участились, например, 9 декабря баллон взорвался в одном из киевских МАФов. Поэтому напоминаем основные правила обращения с газовыми баллонами, которые позволят избежать трагических ситуаций:
- не оставляйте баллоны под прямыми солнечными лучами и не удерживайте их вентилем вниз;
- не нагревайте баллоны и держите их подальше от приборов, которые в процессе работы нагреваются и подальше от батарей;
- не ремонтируйте баллоны самостоятельно в случае неисправностей. Лучше для этого вызвать специалистов газовой службы;
- не храните рядом с баллонами горючие и воспламеняющиеся вещества;
- не используйте баллоны с неисправностями. Например, с утечками газа;
- не храните наполненные и пустые баллоны в подвалах, чердаках, на балконах и не оставляйте их без присмотра.