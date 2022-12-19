На Одещині через електрокамін загинула молода мама та немовля

За минулу добу в Одеській області трапились 12 пожеж. На жаль, деякі з них завершились летально.

Впродовж доби в Одесі спалахнули 4 пожежі, ще 8 – по області. На жаль, у двох з них загинули люди, серед яких дитина.

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Через неправильне користування електрокаміном загинули молода мама з немовлям

У селі Янишівка Подільського району близько 13:05 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в приватному одноповерховому будинку. На жаль, під час пожежі загинула громадянка 2002 року народження та її маленький син 2022 року народження.

Пожежа виникла внаслідок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електрокаміна.

Інша пожежа призвела до смерті жінки

Друга фатальна пожежа трапилась в селищі міського типу Чорноморське Одеського району 18 грудня о 23:32 надійшло повідомлення про пожежу. По приїзду вогнеборці виявили, що горить майно у квартирі на 7 поверсі 9-поверхівки. О 00:03 пожежу локалізували та о 00:22 – ліквідували на площі 4 м2.

Внаслідок пожежі загинула господарка, громадянка 1977 року народження. Також постраждала громадянка 1951 року народження – її в стані середньої тяжкості госпіталізували до медичного закладу. Причиною пожежі став аварійний режим роботи електричної мережі. Від ДСНС було залучено 3 одиниці техніки, 12 вогнеборців.

Окрім цього, 18 грудня в області був 1 випадок отруєння чадним газом.

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