В Одессе 13-летняя девочка выпрыгнула с балкона многоэтажки

В Одессе 13-летняя девочка покончила жизнь самоубийством. Она выпрыгнула из многоэтажки.

Трагедия произошла в Суворовском районе города. К сожалению, девочку не удалось спасти.

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В Одессе школьница покончила с собой

12 февраля тело 13-летней девочки обнаружили возле многоэтажки на улице Академика Воробьева.

Предварительно, школьница прыгнула с общего балкона, расположенного на 9 этаже дома. Что именно стало причиной – пока неизвестно.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

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