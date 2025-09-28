Россияне ударили по Одесской области: произошел пожар, разрушены цех и склад винного завода
- В результате ночной атаки в Одесской области повреждено предприятие и крыша частного жилого дома.
- Пожар, возникший в результате атаки, уже потушили, пострадавших нет.
В ночь на 28 сентября оккупанты в очередной раз прибегли к террору. Под прицел врага попала Одесская область.
Так, Россия снова атаковала регион. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
Какие последствия атаки в Одесской области?
Россияне ночью ударили по Одесской области, в результате чего зафиксированы повреждения. Там возникло возгорание, которое по состоянию на 8:16 уже потушили.
В результате атаки повреждено одно из предприятий, где возник пожар, который пожарные ликвидировали,
– говорится в сообщении.
Кроме этого, есть повреждения крыши частного жилого дома, который находился рядом.
По данным ГСЧС, никто не пострадал.
Олег Кипер, глава ОВА, уточнил, что ночью враг атаковал Одесскую область ударными дронами, в результате чего пострадала гражданская инфраструктура.
По его словам, в результате удара был разрушен цех и склад готовой продукции винного завода. Он уточнил, что рабочую смену из 50 работников эвакуировали. Кроме этого, была повреждена крыша и остекление частного дома.
Последствия атаки в Одесской области / Фото Олега Кипера, ГСЧС
Где еще били россияне?
Под атакой этой ночью оказался, в частности, Киев. Местные власти сообщают о пострадавших в результате российского обстрела. Также есть информация о жертве.
В результате российской атаки на Киевщине также есть пострадавшие. Там фиксируют повреждения в нескольких районах области.
Добавим, что в результате атаки по Сумах российскими БпЛА зафиксировано попадание по автомобильной стоянке. Загорелись грузовые автомобили с полуприцепами. Огонь быстро распространялся.