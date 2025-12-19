Хотят отрезать Одесскую область: эксперт объяснил, зачем Россия массированно бьет по Затоке и Маяках
- Российские силы массированно обстреливают мосты в Затоке и Маяках, чтобы отрезать западную часть Одесской области от логистики на Дунае.
- Украина может возводить паромные переправы как ответ на эти атаки, хотя они также уязвимы для дронов.
В последние дни оккупанты активно обстреливают мосты в Одесской области. Эксперт раскрыл вражеское намерение.
В течение последней недели враг несколько раз атаковал мосты в Затоке и Маяках. Об этом рассказал Сергей "Флеш" Бескрестнов, специалист по связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки, председатель общественной организации "Центр радиотехнологий", передает 24 Канал.
Зачем враг бьет по мостам в Затоке и Маяках?
Так, 14 декабря противник ударил по мосту в Затоке почти 40 "Шахедами", из которых около двух десятков попали в цель.
18 декабря враг начал бить по мосту в Маяках. В результате удара по гражданскому автомобилю погибла женщина. Ее трое детей пострадали. Глава ОВА Олег Кипер призвал водителей воздержаться от движения в сторону моста в районе Днестровского лимана возле села Маяки. Чиновник объяснил, что враг уже трижды атаковал этот участок.
По словам "Флеша", подобными ударами россиянами пытаются отрезать от транспортных коммуникаций всю западную часть Одесской области, то есть выход к логистике на Дунае.
Со своей стороны Украина будет реагировать, возводя паромные переправы, однако и они уязвимы для вражеских дронов.
Что известно о последствиях последних российских ударов по Одесской области?
- В ночь на 19 декабря оккупанты атаковали дронами область. В Одессе есть прилеты по энергетическому объекту и железной дороге. Часть города осталась без света, тепла и воды.
- В ночь на 13 декабря Одесса подверглась самой масштабной российской атаке за время войны. Враг ударил по объектам энергетики. В Одесской области объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня.
- В Одессе 18 декабря люди перекрыли Генуэзскую улицу из-за длительных отключений электроэнергии. Протест вызвал масштабную пробку. Начальник Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что восстановительные работы затруднены из-за повторных обстрелов, но энергетики работают круглосуточно, а в городе действуют пункты несокрушимости.