Хотят отрезать Одесскую область: эксперт объяснил, зачем Россия массированно бьет по Затоке и Маяках

В последние дни оккупанты активно обстреливают мосты в Одесской области. Эксперт раскрыл вражеское намерение.

В течение последней недели враг несколько раз атаковал мосты в Затоке и Маяках. Об этом рассказал Сергей "Флеш" Бескрестнов, специалист по связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки, председатель общественной организации "Центр радиотехнологий", передает 24 Канал.

Зачем враг бьет по мостам в Затоке и Маяках?

Так, 14 декабря противник ударил по мосту в Затоке почти 40 "Шахедами", из которых около двух десятков попали в цель.

18 декабря враг начал бить по мосту в Маяках. В результате удара по гражданскому автомобилю погибла женщина. Ее трое детей пострадали. Глава ОВА Олег Кипер призвал водителей воздержаться от движения в сторону моста в районе Днестровского лимана возле села Маяки. Чиновник объяснил, что враг уже трижды атаковал этот участок.

По словам "Флеша", подобными ударами россиянами пытаются отрезать от транспортных коммуникаций всю западную часть Одесской области, то есть выход к логистике на Дунае.

Со своей стороны Украина будет реагировать, возводя паромные переправы, однако и они уязвимы для вражеских дронов.

Где расположена на карте Затока

Где расположены на карте Маяки

Что известно о последствиях последних российских ударов по Одесской области?