Хочуть відрізати Одещину: експерт пояснив, навіщо Росія масовано б'є по Затоці та Маяках
- Російські сили масовано обстрілюють мости у Затоці та Маяках, щоб відрізати західну частину Одещини від логістики на Дунаї.
- Україна може зводити поромні переправи як відповідь на ці атаки, хоча вони також вразливі для дронів.
Останніми днями окупанти активно обстрілюють мости на Одещині. Експерт розкрив ворожий намір.
Упродовж останнього тижня ворог кілька разів атакував мости у Затоці та Маяках. Про це розповів Сергій "Флеш" Бескрестнов, фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби (РЕБ) та розвідки, голова громадської організації "Центр радіотехнологій", передає 24 Канал.
Дивіться також Інший рівень втрат, – доброволиця з Бельгії розповіла, як змінилась війна за рік
Навіщо ворог б'є по мостах у Затоці та Маяках?
Так, 14 грудня противник вдарив по мосту у Затоці майже 40 "Шахедами", з яких близько двох десятків влучили в ціль.
18 грудня ворог почав бити по мосту у Маяках. Внаслідок удару по цивільному автомобілі загинула жінка. Її троє дітей постраждали. Очільник ОВА Олег Кіпер закликав водіїв утриматися від руху у бік мосту в районі Дністровського лиману біля села Маяки. Чиновник пояснив, що ворог вже тричі атакував цю ділянку.
За словами "Флеша", подібними ударами росіянами намагаються відрізати від транспортних комунікацій всю західну частину Одеської області, тобто вихід до логістики на Дунаї.
Зі свого боку Україна реагуватиме, зводячи поромні переправи, однак і вони вразливі для ворожих дронів.
Де розташована на карті Затока
Де розташовані на карті Маяки
Що відомо про наслідки останніх російських ударів по Одеській області?
- У ніч проти 19 грудня окупанти атакували дронами область. В Одесі є прильоти по енергетичному об'єкту та залізниці. Частина міста залишилася без світла, тепла та води.
- У ніч на 13 грудня Одеса зазнала наймасштабнішої російської атаки за час війни. Ворог вдарив по об'єктах енергетики. На Одещині оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня.
- В Одесі 18 грудня люди перекрили Генуезьку вулицю через тривалі відключення електроенергії. Протест спричинив масштабний затор. Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що відновлювальні роботи ускладнені через повторні обстріли, але енергетики працюють цілодобово, а в місті діють пункти незламності.