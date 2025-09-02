Во вторник, 2 сентября, российская армия продолжает атаковать Украину беспилотниками. Около 00:09 взрывы прогремели в Измаильском районе Одесской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Мониторинговые каналы предупреждали о примерно 15 дронах вблизи Измаила и Килии.

Что известно об атаке на Измаил?

Воздушную тревогу в Одесской области объявили еще вечером понедельника, 1 сентября, около 23:00. Тогда Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения ударных БпЛА для Татарбунарского района.

О взрывах в Измаильском районе корреспонденты Суспильного написали в 00:09.

Впоследствии, в 00:19 защитники неба снова сообщили о группах вражеских дронов в Татарбунарском районе.

Атака "Шахедами" вечером 1 сентября: что известно