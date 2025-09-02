Одесскую область в очередной раз массированно атакуют дроны: взрывы прогремели в Измаиле
- Ночью 2 сентября российская армия атаковала Одесскую область ударными беспилотниками.
- Взрывы прогремели в Измаильском районе в 00:09; Воздушные силы ВСУ предупреждали о дронах в Татарбунарском районе.
Во вторник, 2 сентября, российская армия продолжает атаковать Украину беспилотниками. Около 00:09 взрывы прогремели в Измаильском районе Одесской области.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Мониторинговые каналы предупреждали о примерно 15 дронах вблизи Измаила и Килии.
Что известно об атаке на Измаил?
Воздушную тревогу в Одесской области объявили еще вечером понедельника, 1 сентября, около 23:00. Тогда Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения ударных БпЛА для Татарбунарского района.
О взрывах в Измаильском районе корреспонденты Суспильного написали в 00:09.
Впоследствии, в 00:19 защитники неба снова сообщили о группах вражеских дронов в Татарбунарском районе.
Атака "Шахедами" вечером 1 сентября: что известно
- Вражеские БПЛА зафиксировали в воздушном пространстве Киевской области еще вечером 1 сентября. Около 17:40 работали силы ПВО. Тревогу для региона в очередной раз объявили уже после полуночи 2 сентября – для Бориспольского района.