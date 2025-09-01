Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.
Читайте также Только ранний вечер, а дроны уже на Киевщине: где сейчас "Шахеды"
Что известно о взрывах в Киевской области?
В Киевской ОВА подчеркнули, что в воздушном пространстве зафиксировано вражеские БпЛА. Силы ПВО работают по цели.
Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,
– написали в администрации.
Об опасности рассказали и в Воздушных Силах. По словам защитников, угроза применения вражеских БпЛА была в Белой Церкви, а позже в Броварском и Бориспольском районах.