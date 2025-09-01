Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.
Смотрите также В Генштабе России заявили о планах и в дальнейшем осуществлять массированные атаки по Украине
Что известно о взрывах в Киевской области?
В 1:42 ОВА сообщила о БпЛА в воздушном пространстве Киевской области. Силы ПВО работают по цели.
Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,
– подчеркнула власть.
Военная администрация призвала киевлян соблюдать информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.
Заметим, воздушную тревогу в Фастовском районе объявили в 00:41. Уже после 01:07 постепенно начали "краснеть" и другие районы Киевской области.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.
Что известно о предыдущей атаке на Украину?
Оккупанты в ночь на 31 августа запустили по Украине 142 беспилотника различных типов. Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 10 локациях, падение обломков – на 6 локациях, сообщили Воздушные силы.
Особенно в результате обстрелов пострадал Черноморск. Вследствие массированной атаки повреждена энергетическая инфраструктура, более 29 тысяч абонентов остались без электроэнергии.
Вражеский "Шахед" также попал в одно из предприятий критической инфраструктуры Нежина. В городе исчезли вода и свет.