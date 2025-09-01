Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

Что известно о взрывах в Киевской области?

В 1:42 ОВА сообщила о БпЛА в воздушном пространстве Киевской области. Силы ПВО работают по цели.

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,

– подчеркнула власть.

Военная администрация призвала киевлян соблюдать информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.

Заметим, воздушную тревогу в Фастовском районе объявили в 00:41. Уже после 01:07 постепенно начали "краснеть" и другие районы Киевской области.

Что известно о предыдущей атаке на Украину?