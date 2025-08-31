Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ивана Федорова.
Что известно о взрывах в Запорожье?
Чиновник не уточнил, речь собственно о городе или о Запорожской области.
Работает наша ПВО! До отбоя оставайтесь в безопасных местах,
– написал глава ОВА Иван Федоров.
Воздушные силы писали, с чем связана воздушная тревога на Запорожье. В этой области, а также в Черниговской есть российские беспилотники. По данным ВС, привлечены средства для их сбивания.
Некоторые мониторы информировали о КАБах на область.
Где сейчас тревога в Украине: смотрите онлайн-карту тревог
Карта интерактивная, поэтому данные на ней обновляются автоматически.
Детали о последнем массированном обстреле Запорожья
В течение предыдущих суток россияне нанесли 391 удар по 16 населенным пунктам Запорожской области.
По самому Запорожью было 10 ракетных ударов. Город попал под массированную атаку.