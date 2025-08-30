Об этом 24 Каналу сообщила журналистка и депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева, отметив, что эта ночь была ужасной для жителей Запорожья. Также пострадавшие рассказали, что их дома уже несколько раз находились под вражескими обстрелами.

Важно В ночь на 30 августа под российским ударом было 14 областей, – Зеленский

Какие последствия атаки на Запорожье?

"Было, действительно, страшно, потому что примерно с 22.00 29 августа полетели "мопеды" (БПЛА "Шахеды" – 24 Канал). В Запорожье они летают постоянно, и этим уже нас не удивишь. Но когда слышишь, как он пролетает над твоим домом, как приближается этот звук, это очень влияет на людей", – подчеркнула она.

Запорожье враг атаковал этой ночью шестью беспилотниками. А примерно 2.00 30 августа началась атака баллистикой – россияне выпустили семь ракет.

Самое ужасное, что эта атака унесла жизнь человека. Количество раненых увеличивается – сейчас оно составляет 29 человек (по состоянию на 13:30 – 24 Канал). Среди них – трое детей, один человек находится в тяжелом состоянии,

– отметила депутат Запорожского районного совета.

Пострадавшие от атаки 30 августа находятся в больницах, кроме того, госпитализированы 46 человек, получивших ранения от предыдущих ударов, ведь, по ее словам, враг постоянно атакует Запорожье.

Обратите внимание! Кроме Запорожья враг с вечера 29-го и ночью 30 августа атаковал Киев, Харьков, Днепр, Ивано-Франковск, Луцк и другие регионы Украины.

"Сегодня погибла пожилая женщина. Соседи рассказали, что она была маломобильной и не смогла спуститься в укрытие. Это действительно большая проблема. Журналисты общались с пострадавшими, и среди них была 70-летняя жительница, которая, ожидая спасателей, пряталась в собственной ванне, пока горела соседняя квартира. Из-за болезни – астмы – она не могла сойти по лестнице", – объяснила Алиса Сысоева.

Кроме того, в результате российской атаки есть очень значительные разрушения. Известно, что два частных дома полностью уничтожены. Повреждены 17 многоэтажек и 120 частных домов.

Также из-за ударов врага 25 тысяч абонентов остались без света, более 100 – без газа. Однако власти обещают оперативно восстановить поставки электроэнергии и газа.

К сожалению, подверглись разрушению от ударов даже те дома, которые ранее были поражены. Пострадавшая женщина рассказала, что ее дом уже в пятый раз был поврежден в результате российских атак,

– отметила журналистка.

В Запорожской области также было очень громко, и так – каждый день. Только за последние сутки, по словам депутата, врага нанес более 600 ударов.

Что известно об атаке россиян по Запорожью?