Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Івана Федорова.

Що відомо про вибухи на Запоріжжі?

Чиновник не уточнив, мова про власне місто чи Запорізьку область.

Працює наша ППО! До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– написав глава ОВА Іван Федоров.

Повітряні сили писали, з чим пов'язана повітряна тривога на Запоріжжі. В цій області, а також у Чернігівській є російські безпілотники. За даними ПС, залучено засоби для їх збиття.

Деякі монітори інформували про КАБи на область.

Карта інтерактивна, тож дані на ній оновлюються автоматично.

Деталі про останній масований обстріл Запоріжжя

Протягом попередньої доби росіяни завдали 391 удар по 16 населених пунктах Запорізької області.

По самому Запоріжжю було 10 ракетних ударів. Місто потрапило під масовану атаку.

