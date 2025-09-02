У вівторок, 2 вересня, російська армія продовжує атакувати Україну безпілотниками. Близько 00:09 вибухи пролунали в Ізмаїльському районі Одеської області.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Моніторингові канали попереджали про близько 15 дронів поблизу Ізмаїла та Кілії.

Дивіться також Потрібно тисячі в день: що таке дрони-перехоплювачі та чи зможуть закрити небо від "Шахедів"

Що відомо про вибухи в Ізмаїлі?

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили ще ввечері понеділка, 1 вересня, близько 23:00. Тоді Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ударних БпЛА для Татарбунарського району.

Про вибухи в Ізмаїльському районі кореспонденти Суспільного написали о 00:09.

Згодом, о 00:19 оборонці неба знову повідомили про групи ворожих дронів у Татарбунарському районі.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Атака "Шахедами" ввечері 1 вересня: останні новини