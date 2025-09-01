Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Яка причина вибуху у Сумах 1 вересня?

У понеділок, 1 вересня, близько 14:40 у двох районах Сумської області оголосили повітряну тривогу. Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ударних БпЛА типу "Шахед" в регіоні.

У Шосткинському та Конотопському районах – загроза застосування ударних БпЛА,

– повідомили в ПС.

Вже близько 15:10 у Сумах місцеві чули вибухи. Про наслідки атаки чи роботи ППО наразі інформації немає.

