Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Моніторингові канали попереджали про близько 15 дронів поблизу Ізмаїла та Кілії.
Що відомо про вибухи в Ізмаїлі?
Повітряну тривогу в Одеській області оголосили ще ввечері понеділка, 1 вересня, близько 23:00. Тоді Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ударних БпЛА для Татарбунарського району.
Про вибухи в Ізмаїльському районі кореспонденти Суспільного написали о 00:09.
Згодом, о 00:19 оборонці неба знову повідомили про групи ворожих дронів у Татарбунарському районі.
Атака "Шахедами" ввечері 1 вересня: останні новини
- Ворожі БпЛА зафіксували в повітряному просторі Київської області ще ввечері 1 вересня. Близько 17:40 працювали сили ППО. Тривогу для регіону вкотре оголосили вже після півночі 2 вересня – для Бориспільського району.