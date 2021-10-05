Один из нападавших на черниговских полицейских оказался будущим правоохранителем

По подозрению в убийстве полицейского Артура Ерохина в Чернигове задержали 4 молодых людей. Один из них – 19-летний Александр Двойнос – собирается стать правоохранителем.

Ранее Двойнос на своей странице в инстаграме указал как место учебы Академию государственной пенитенциарной службы.

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Нападающий на полицейских хочет быть правоохранителем

В Академии у нас царят свобода, равенство, братство... Со свободой я загнул,

– написал он.

Однако впоследствии этот аккаунт удалили из сети.

Издание сообщает, что парень поступил в этот вуз в 2020 году. Он студент дневного отделения, "овладевает" специальностью "правоохранительная деятельность".

"Он – студент второго курса, учится по контракту – за деньги физических, юридических лиц. Особо ничем не отличался", – подтвердили в академии.

Академия непосредственно подчиняется Министерству юстиции и готовит кадры для тюремной системы.



Скриншот с инстаграма Двойноса / Фото "Обозреватель"

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