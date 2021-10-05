Один із нападників на чернігівських поліцейських виявився майбутнім правоохоронцем

За підозрою у вбивстві поліцейського Артура Єрохіна в Чернігові затримали 4 молодих людей. Один із них – 19-річний Олександр Двойнос – збирається стати правоохоронцем.

Раніше Двойнос на своїй сторінці в інстаграмі вказав місцем навчання Академію державної пенітенціарної служби.

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Нападник на поліцейських хоче бути правоохоронцем

В Академії у нас панують свобода, рівність, братерство... Зі свободою я загнув,

– написав він.

Однак згодом цей акаунт видалили з мережі.

Видання повідомляє, що хлопець вступив до цього вишу у 2020 році. Він є студентом денного відділення, "опановує" спеціальність "правоохоронна діяльність".

"Він – студент другого курсу, навчається за контрактом – за гроші фізичних, юридичних осіб. Особливо нічим не відрізнявся", – підтвердили в академії.

Академія безпосередньо підпорядковується Міністерству юстиції та готує кадри для тюремної системи.



Скриншот з інстаграму Двойноса / Фото "Обозреватель"

Напад на поліцейських у Чернігові: основне