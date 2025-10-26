Во Франции задержали двух подозреваемых в ограблении Лувра

Мужчины в масках ограбили Лувр в Париже 19 октября. Стало известно, что двоих из них задержали, а полиция ищет еще двух сообщников.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Figaro.

Что известно о задержании подозреваемых?

В субботу, 25 октября, арестовали двух участников преступления. Одного злоумышленника задержали в аэропорту Руасси в субботу вечером, когда он готовился сесть на рейс в Алжир.

Полиция до сих пор ищет двух других сообщников.