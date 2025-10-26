У Франції затримали двох підозрюваних у пограбуванні Лувру

Чоловіки у масках пограбували Лувр у Парижі 19 жовтня. Стало відомо, що двох з них затримали, а поліція шукає ще двох спільників.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Le Figaro. Дивіться також Найвідоміший музей світу, який грабували неодноразово: що необхідно знати про Лувр Що відомо про затримання підозрюваних? У суботу, 25 жовтня, заарештували двох учасників злочину. Одного зловмисника затримали в аеропорту Руассі ввечері, коли він готувався сісти на рейс до Алжиру. Поліція досі шукає двох інших спільників.