26 жовтня, 11:27
У Франції затримали двох підозрюваних у пограбуванні Лувру

Тимур Єремьянц

Чоловіки у масках пограбували Лувр у Парижі 19 жовтня. Стало відомо, що двох з них затримали, а поліція шукає ще двох спільників.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Le Figaro.

Що відомо про затримання підозрюваних?

У суботу, 25 жовтня, заарештували двох учасників злочину. Одного зловмисника затримали в аеропорту Руассі ввечері, коли він готувався сісти на рейс до Алжиру.

Поліція досі шукає двох інших спільників.

 