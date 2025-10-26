26 жовтня, 11:27
У Франції затримали двох підозрюваних у пограбуванні Лувру
Чоловіки у масках пограбували Лувр у Парижі 19 жовтня. Стало відомо, що двох з них затримали, а поліція шукає ще двох спільників.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Le Figaro.
Що відомо про затримання підозрюваних?
У суботу, 25 жовтня, заарештували двох учасників злочину. Одного зловмисника затримали в аеропорту Руассі ввечері, коли він готувався сісти на рейс до Алжиру.
Поліція досі шукає двох інших спільників.