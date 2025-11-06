В большинстве областей – ограничение: как будут отключать свет 7 ноября
- 7 ноября графики отключения света будут действовать с 08:00 до 21:00 для бытовых потребителей и с 08:00 до 22:00 для промышленных.
- Ограничения потребления электроэнергии вызваны предыдущими повреждениями критической инфраструктуры из-за российских атак.
В Украине пока и в дальнейшем вынужденно будут действовать графики отключения света. В большинстве областей будут применять меры ограничения потребления электроэнергии.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго. Там рассказали, в какие часы не будет света в части областей.
Когда будут выключать свет?
В Укрэнерго констатировали, что ограничения действуют вследствие повреждений после массированных российских ракетно-дронных атак на объекты критической инфраструктуры, что ухудшило ситуацию в энергосистеме.
В течение 7 ноября графики почасовых отключений будут действовать во временном промежутке с 08:00 до 21:00, объемом от 0.5 до 1.5 очереди. Для промышленных потребителей ограничения будут с 08:00 до 22:00.
Обратите внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно,
– резюмировали в Укрэнерго.
Какова ситуация в энергосистеме?
- Прошлой ночью под российский удар попали энергетические объекты в трех областях страны. Пострадали энергообъекты в Донецкой, Сумской и Черниговской областях. Степень повреждения объектов не разглашается.
- На данный момент невозможно спрогнозировать отключение света на неделю из-за регулярных ударов и похолодания. Энергосистема работает над обеспечением стабильности, усилением сетей и восстановительными работами.
- Впрочем, даже без массированных российских ударов по энергообъектам украинцы могут сталкиваться с отключениями света, как почасовыми, так и аварийными из-за особенности структуры энергосистемы.