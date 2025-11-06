Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго. Там рассказали, в какие часы не будет света в части областей.

Когда будут выключать свет?

В Укрэнерго констатировали, что ограничения действуют вследствие повреждений после массированных российских ракетно-дронных атак на объекты критической инфраструктуры, что ухудшило ситуацию в энергосистеме.

В течение 7 ноября графики почасовых отключений будут действовать во временном промежутке с 08:00 до 21:00, объемом от 0.5 до 1.5 очереди. Для промышленных потребителей ограничения будут с 08:00 до 22:00.

Обратите внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно,

– резюмировали в Укрэнерго.

Какова ситуация в энергосистеме?