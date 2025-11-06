Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго. Там розповіли, в які години не буде світла у частині областей.

Коли вимикатимуть світло?

В Укренерго констатували, що обмеження діють внаслідок пошкоджень після масованих російських ракетно-дронових атак на об'єкти критичної інфраструктури, що погіршило ситуацію в енергосистемі.

Протягом 7 листопада графіки погодинних відключень діятимуть у часовому проміжку з 08:00 до 21:00, обсягом від 0.5 до 1.5 черги. Для промислових споживачів обмеження будуть з 08:00 до 22:00.

Зверніть увагу! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо,

– резюмували в Укренерго.

Яка ситуація в енергосистемі?