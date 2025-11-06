Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго. Там розповіли, в які години не буде світла у частині областей.

Коли вимикатимуть світло?

В Укренерго констатували, що обмеження діють внаслідок пошкоджень після масованих російських ракетно-дронових атак на об'єкти критичної інфраструктури, що погіршило ситуацію в енергосистемі.

Протягом 7 листопада графіки погодинних відключень діятимуть у часовому проміжку з 08:00 до 21:00, обсягом від 0.5 до 1.5 черги. Для промислових споживачів обмеження будуть з 08:00 до 22:00.

Зверніть увагу! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо,
– резюмували в Укренерго.

Яка ситуація в енергосистемі?

  • Минулої ночі під російський удар потрапили енергетичні об'єкти у трьох областях країни. Постраждали енергооб'єкти у Донецькій, Сумській та Чернігівській областях. Ступінь пошкодження об'єктів не розголошується.

  • Наразі неможливо спрогнозувати відключення світла на тиждень через регулярні удари та похолодання. Енергосистема працює над забезпеченням стабільності, підсиленням мереж та відновлювальними роботами.

  • Утім, навіть без масованих російських ударів по енергооб'єктах українці можуть стикатися з відключеннями світла, як погодинними, так і аварійними через особливість структури енергосистеми.