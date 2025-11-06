Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго. Там розповіли, в які години не буде світла у частині областей.
Коли вимикатимуть світло?
В Укренерго констатували, що обмеження діють внаслідок пошкоджень після масованих російських ракетно-дронових атак на об'єкти критичної інфраструктури, що погіршило ситуацію в енергосистемі.
Протягом 7 листопада графіки погодинних відключень діятимуть у часовому проміжку з 08:00 до 21:00, обсягом від 0.5 до 1.5 черги. Для промислових споживачів обмеження будуть з 08:00 до 22:00.
Зверніть увагу! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо,
– резюмували в Укренерго.
Яка ситуація в енергосистемі?
Минулої ночі під російський удар потрапили енергетичні об'єкти у трьох областях країни. Постраждали енергооб'єкти у Донецькій, Сумській та Чернігівській областях. Ступінь пошкодження об'єктів не розголошується.
Наразі неможливо спрогнозувати відключення світла на тиждень через регулярні удари та похолодання. Енергосистема працює над забезпеченням стабільності, підсиленням мереж та відновлювальними роботами.
Утім, навіть без масованих російських ударів по енергооб'єктах українці можуть стикатися з відключеннями світла, як погодинними, так і аварійними через особливість структури енергосистеми.