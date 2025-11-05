Охранника Джоли якобы задержал ТЦК на Николаевщине: СМИ рассказали подробности
Голливудская актриса Анджелина Джоли приехала с визитом в Украину. На Николаевщине кортеж звезды остановили военнослужащие ТЦК.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.
Читайте также В Киеве учителя якобы мобилизовали на глазах у учеников: как в ТЦК прокомментировали инцидент
Действительно ли охранника Джоли задержали военные ТЦК?
Источники СМИ в командовании Сухопутных войск подтвердили информацию о задержании на юге Украины военнослужащими ТЦК охранника Анджелины Джоли.
В то же время военные подчеркнули, что на самом деле речь не идет о силовом задержании.
По имеющейся в сети информации, сама Анджелина Джоли приехала в ТЦК, чтобы помочь охраннику. Соответствующее видео активно распространяют украинские телеграм-каналы.
С Анджелиной Джоли все нормально, она действительно посетила ТЦК и СП. Заехала и попросилась в уборную. Относительно ее охранника – это офицер запаса. Насильно его никто не задерживал. Его пригласили посетить ТЦК и СП. Установили его личность, после чего он спокойно уехал по своим делам. Проблемных вопросов не возникало. Все в рамках закона,
– отметил источник ТСН в командовании Сухопутных войск ВСУ.
24 Канал также пытается связаться с представителями ТЦК и получить комментарий по ситуации.
Что известно о визите актрисы в Украину?
Это уже вторая поездка Анджелины Джоли в Украину за время полномасштабного вторжения. В 2022 году она приезжала во Львов.
На этот раз актриса приехала в прифронтовый Херсон, находящийся под постоянными обстрелами. В соцсетях рассказывают, что знаменитость посетила Украину в рамках программы благотворительной помощи и побывала в медицинских учреждениях, в частности, в детской больнице и роддоме.
На фото, которые распространяют СМИ, можно увидеть, что Анджелина Джоли встретилась с детьми в укрытии.