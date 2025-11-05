Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

Действительно ли охранника Джоли задержали военные ТЦК?

Источники СМИ в командовании Сухопутных войск подтвердили информацию о задержании на юге Украины военнослужащими ТЦК охранника Анджелины Джоли.

В то же время военные подчеркнули, что на самом деле речь не идет о силовом задержании.

По имеющейся в сети информации, сама Анджелина Джоли приехала в ТЦК, чтобы помочь охраннику. Соответствующее видео активно распространяют украинские телеграм-каналы.

С Анджелиной Джоли все нормально, она действительно посетила ТЦК и СП. Заехала и попросилась в уборную. Относительно ее охранника – это офицер запаса. Насильно его никто не задерживал. Его пригласили посетить ТЦК и СП. Установили его личность, после чего он спокойно уехал по своим делам. Проблемных вопросов не возникало. Все в рамках закона,

– отметил источник ТСН в командовании Сухопутных войск ВСУ.

Что известно о визите актрисы в Украину?