Чи дійсно охоронця Джолі затримали військові ТЦК?

Джерела ЗМІ в командуванні Сухопутних військ підтвердили інформацію про затримання на півдні України військовослужбовцями ТЦК охоронця Анджеліни Джолі.

Водночас військові підкреслили, що насправді не йдеться про силове затримання.

За наявною в мережі інформацією, сама Анджеліна Джолі начебто приїхала до ТЦК, щоб допомогти охоронцю. Відповідне відео вже активно поширюють українські телеграм-канали.

З Анджеліною Джолі все нормально, вона дійсно відвідала ТЦК та СП. Заїхала та попросилася до вбиральні. Щодо її охоронця – це офіцер запасу. Силоміць його ніхто не затримував. Його запросили відвідати ТЦК та СП. Встановили його особу, після чого він спокійно поїхав по своїх справах. Проблемних питань не виникало. Все в рамках закону,

– зазначило джерело ТСН в командуванні Сухопутних військ ЗСУ.

Що відомо про візит акторки до України?