Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.
Чи дійсно охоронця Джолі затримали військові ТЦК?
Джерела ЗМІ в командуванні Сухопутних військ підтвердили інформацію про затримання на півдні України військовослужбовцями ТЦК охоронця Анджеліни Джолі.
Водночас військові підкреслили, що насправді не йдеться про силове затримання.
За наявною в мережі інформацією, сама Анджеліна Джолі начебто приїхала до ТЦК, щоб допомогти охоронцю. Відповідне відео вже активно поширюють українські телеграм-канали.
З Анджеліною Джолі все нормально, вона дійсно відвідала ТЦК та СП. Заїхала та попросилася до вбиральні. Щодо її охоронця – це офіцер запасу. Силоміць його ніхто не затримував. Його запросили відвідати ТЦК та СП. Встановили його особу, після чого він спокійно поїхав по своїх справах. Проблемних питань не виникало. Все в рамках закону,
– зазначило джерело ТСН в командуванні Сухопутних військ ЗСУ.
Наразі 24 Канал також намагається зв'язатися з представниками ТЦК та отримати коментар щодо ситуації.
Що відомо про візит акторки до України?
Це вже друга поїздка Анджеліни Джолі в Україну за час повномасштабного вторгнення. У 2022 році вона приїжджала до Львова.
Цього разу акторка приїхала до прифронтового Херсона, що перебуває під постійними обстрілами. У соцмережах розповідають, що знаменитість відвідала Україну в рамках програми благодійної допомоги та побувала у медичних закладах, зокрема у дитячій лікарні та пологовому будинку.
На фото, які поширюють ЗМІ, також можна побачити, що Анджеліна Джолі зустрілася з дітьми в укритті.