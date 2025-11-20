Генштаб ВСУ отреагировал на заявления россиян о захвате Купянска и Ямполя

В четверг, 20 ноября, начальник генерального штаба оккупантов Валерий Герасимов отчитался Владимиру Путину о якобы полном захвате Купянска в Харьковской области и Ямполя в Донецкой области. В украинской армии отреагировали.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Там подробно рассказали, какая ситуация сейчас в этих населенных пунктах.

Действительно ли россияне захватили Купянск и Ямполь?

В ВСУ напомнили, как российская пропаганда уже "возила" журналистов в Купянск и Покровск месяц назад. Очередной фейк от вражеского командования направлен на то, чтобы скрыть критические потери в постоянных "мясных штурмах.

Купянск , по данным украинского Генштаба, находится под контролем Сил обороны. В городе и в его окрестностях продолжаются контрдиверсионные мероприятия и специальные действия по поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп противника.

, по данным украинского Генштаба, находится под контролем Сил обороны. В городе и в его окрестностях продолжаются контрдиверсионные мероприятия и специальные действия по поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп противника. Похожая ситуация также в Ямполе, в районе которого продолжаются поисково-ударные действия защитников.

Кроме этого, не соответствуют действительности заявления россиян о якобы захвате 80% Волчанска на Харьковщине и 70% Покровска.

В Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. Для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым организуют дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград. Вместе с тем выявляют и уничтожают штурмовые группы оккупантов и места их накопления.

Единственные кровавые "достижения" руководства России – это убийства женщин и детей, как это было во время удара по жилому дому в Тернополе,

– говорится в сообщении ВСУ.

Напомним, на фоне усилий США по продвижению нового мирного плана и согласия Зеленского на переговоры Путин назвал руководство Украины "организованной преступной группировкой" и отметил необходимость безусловного достижения цели так называемой "СВО".

