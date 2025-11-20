Генштаб ВСУ отреагировал на заявления россиян о захвате Купянска и Ямполя
- Генштаб ВСУ опроверг заявления россиян об оккупации Купянска и Ямполя, а также продвижении в Покровске и Волчанске.
- В населенных пунктах продолжаются поисково-штурмовые действия, контрдиверсионные мероприятия и ликвидация противника.
В четверг, 20 ноября, начальник генерального штаба оккупантов Валерий Герасимов отчитался Владимиру Путину о якобы полном захвате Купянска в Харьковской области и Ямполя в Донецкой области. В украинской армии отреагировали.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Там подробно рассказали, какая ситуация сейчас в этих населенных пунктах.
Действительно ли россияне захватили Купянск и Ямполь?
В ВСУ напомнили, как российская пропаганда уже "возила" журналистов в Купянск и Покровск месяц назад. Очередной фейк от вражеского командования направлен на то, чтобы скрыть критические потери в постоянных "мясных штурмах.
- Купянск, по данным украинского Генштаба, находится под контролем Сил обороны. В городе и в его окрестностях продолжаются контрдиверсионные мероприятия и специальные действия по поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп противника.
- Похожая ситуация также в Ямполе, в районе которого продолжаются поисково-ударные действия защитников.
Кроме этого, не соответствуют действительности заявления россиян о якобы захвате 80% Волчанска на Харьковщине и 70% Покровска.
- В Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. Для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым организуют дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград. Вместе с тем выявляют и уничтожают штурмовые группы оккупантов и места их накопления.
Единственные кровавые "достижения" руководства России – это убийства женщин и детей, как это было во время удара по жилому дому в Тернополе,
– говорится в сообщении ВСУ.
Напомним, на фоне усилий США по продвижению нового мирного плана и согласия Зеленского на переговоры Путин назвал руководство Украины "организованной преступной группировкой" и отметил необходимость безусловного достижения цели так называемой "СВО".
Что известно о мирном плане Трампа?
По данным Ахіоѕ, предложение США шокировало Киев и другие европейские столицы. Оно предусматривает значительные уступки от Украины, в частности по Донбассу, хотя Силы обороны до сих пор контролируют около 12% территории региона.
Также США и другие страны признают Крым и Донбасс территорией России, но от Украины этого не будут требовать.
Эксклюзивно для 24 Канала политолог-американист Александра Филипенко объяснила, что Кремль медленно "навязал" свои условия для США.